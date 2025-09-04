Médico se hizo amputar las piernas para cobrar seguro y satisfacer perversión sexual

Un cirujano británico que forzó la amputación de sus propias piernas para cobrar el dinero de un seguro fue condenado el jueves a 32 meses de cárcel por el tribunal de Tutro, en el condado de Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

Neil Hopper, exmédico del Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) -que perdió el derecho a ejercer en 2023-, admitió dos cargos de fraude por falsa declaración a las compañías de seguros, y tres cargos de posesión de imágenes pornográficas extremas, vinculadas también a mutilaciones.

En abril de 2019, Hopper -que como cirujano amputaba miembros- "se congeló deliberadamente la parte inferior de las piernas, causándose daños directos con hielo seco" a fin de que tuvieran que amputárselas, constató en su sentencia el juez James Adkin.

Una vez que se congeló las piernas, el sujeto ingresó en un centro hospitalario con síntomas de sepsis, aunque no explicó lo que se había hecho a sí mismo, "sabiendo perfectamente lo que los médicos iban a buscar".

Los galenos decidieron amputarle las piernas por debajo de la rodilla el 17 de mayo de 2019, por lo que reclamó a compañías aseguradoras 466 mil libras (unos 600 millones de pesos chilenos), alegando que la amputación se debió a una sepsis.

Asiduo a los videos de mutilaciones genitales

El matiz que viralizó la historia en el Reino Unido es otro de los motivos por el que este médico, que fue detenido en 2023, llegó a ese extremo: el de, "al menos en parte, obtener una gratificación sexual", expuso el juez.

Hopper, a quien se le impuso una orden de prevención de daños sexuales durante 10 años, era asiduo de una web de pornografía extrema en el que hombres se autoamputaban sus genitales a cambio de dinero, entre otras actividades sádicas.

El condenado acudió al sitio web EunuchMaker, propiedad del ciudadano noruego Marius Gustavson (condenado el pasado año a cadena perpetua) e intercambió mensajes con éste sobre la cantidad de hielo seco que necesitaba para llevar a cabo su plan, según la Fiscalía.

Además, adquirió varios videos de mutilaciones genitales extremas, algo por lo que también fue condenado.

"De los mensajes se desprende claramente que el señor Hopper deseaba convertirse en amputado y que siempre había sido algo con lo que había soñado", dijo Nicholas Lee, fiscal del caso, que añadió que "era algo que le obsesionaba y sentía un interés sexual por convertirse en amputado".

La defensa de Hopper, que en ese momento estaba casado con una mujer y tenía dos hijos, sostuvo, por su parte, que éste había nacido "en un cuerpo equivocado" y que deseaba ser mujer.

El juez Atkin ordenó que el condenado cumpla al menos el 40 por ciento de su condena antes de poder optar a la libertad condicional.