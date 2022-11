Profesores y empleados de Correos iniciaron huelga en el Reino Unido por salarios

Trabajadores de la antigua empresa estatal de correos británica Royal Mail, profesores de universidad y maestros de todo el Reino Unido celebran este jueves una huelga por el malestar en sus sectores por los salarios y condiciones laborales.

En el caso de los empleados de correos, se han formado piquetes a las puertas de las oficinas postales y de entrega de paquetes, así como a las afueras de las universidades y colegios del país.

Las huelgas de los diferentes sectores se llevan a cabo en la misma jornada como resultado de las negociaciones mantenidas entre líderes sindicales de distintos gremios, a fin de organizar acciones conjuntas.

En el caso de la enseñanza, unos 70.000 miembros del sindicato de Universidades (UCU) hacen huelga hoy y mañana y pararán, de nuevo, el miércoles día 30 para protestar pos sus sueldos, planes de pensiones y contratos, en el mayor paro convocado de este tipo, que afectará a unos 2,5 millones de estudiantes.

El sindicato, que amenaza con escalar la acción si la disputa no se resuelve, critica que los profesores de universidad y otros empleados del sector académico han sufrido una década de aumentos salariales por debajo de la inflación.

La secretaria general del UCU, Jo Grady, dijo a medios locales que "ya han tenido suficiente de caídas salariales, recortes en las pensiones y situaciones laborales precarias".

Por otro lado, profesores miembros del Instituto Educacional de Escocia (EIS) secundan también hoy un paro laboral, en la primera huelga nacional sobre sus salarios en casi 40 años, en la que se espera que cierren la mayoría de colegios de Escocia.

El EIS rechazó una última oferta hecha el martes de incrementar el 6,85 % a los trabajadores con salarios más bajos.

115,000 CWU members take to the streets again today and tomorrow. They do so not just go themselves but to defend a 500 year old service that is being ripped to pieces by a greedy, profit driven management team that are hell bend on destroying the union. https://t.co/NGY43qo4Ib