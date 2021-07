Reino Unido levantará las restricciones sanitarias pese al alza de contagiados

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes que, si todo avanza según lo que prevén, el 19 de julio se eliminarán todas las restricciones por el covid en Inglaterra, pese al aumento de contagios.

Lo anterior ocurriría tras concluir el "exitoso" programa de vacunación, apostando a que será suficiente para contrarrestar el número de positivos por la variante delta.

Johnson precisó que si el 12 de julio se confirman los datos epidemiológicos favorables, la semana siguiente desaparecerán las "limitaciones legales" y podrán reabrir los sectores de la economía que aún no se permiten, como grandes eventos y el ocio nocturno.

As we come to the fourth step, we have to balance the risks – the risks of the disease and the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people’s lives and livelihoods. pic.twitter.com/AqI2nYxpaz