Conductora de noticias de la BBC realizó obsceno gesto en vivo: Tuvo que dar explicaciones

La presentadora de noticias Maryam Moshiri comenzó un programa en la prestigiosa cadena británica BBC de inesperada forma: mostrando el dedo del medio a la cámara, lo que causó revuelo entre los televidentes.

El momento se viralizó en las redes sociales y la conductora debió salir a dar explicaciones.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live. Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J

"¡Fue una broma privada con el equipo (de producción) y lamento mucho que saliera al aire!", dijo Moshiri en X (antes conocida como Twitter).

Según señaló, "estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10 a 0 (para salir al aire) Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara".

"No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba mostrando el dedo a los espectadores", confesó.

