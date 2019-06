Denuncian violenta golpiza a pareja lesbiana por hombres que les pidieron besarse

"Querían que nos besáramos para poder vernos": Una estudiante de Medicina y azafata uruguaya denunció haber sido víctima de un violento ataque lesbofóbico junto a su novia, cuando viajaban en un bus de Londres, ciudad donde viven.

Melania Geymonat contó a Daily Mail que un grupo de desconocidos las comenzó a hostigar y les pidieron que se dieran un beso, entre otras cosas, haciendo gestos obscenos.

Como ellas los intentaron detener, los hombres comenzaron a golpear a su polola Chris.

"Lo siguiente que recuerdo es a Chris en medio de ellos y le estaban pegando (...) No lo pensé y me metí. trataba de defenderla, así que empezaron a golpearme. Ni siquiera sé si me dejaron inconsciente. Sentí sangre, sangraba por toda mi ropa y por todo el piso. Bajamos las escaleras y la policía estaba allí", declaró la joven.

Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres confirmó que investiga el caso como un "ataque homofóbico".

Según las víctimas, los agresores eran cuatro hombres y uno de ellos hablaba español. Los sujetos les robaron un teléfono y una bolsa, antes de escapar.

Geymonat dijo a medios uruguayos que "ningún ataque había llegado a ese nivel pero sí por ser mujer y por salir con mujeres me había sentido muchas veces violentada".

Tras el ataque, la azafata de 28 años publicó su historia en redes sociales con las imágenes de cómo quedó con su pareja.

"No es algo raro, es común. Nos veían como entretenimiento, eso es lo que me enoja tanto", denunció.