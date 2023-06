Doctor pervertido puso sus fluidos en el café de una mujer y dio absurda explicación

Un médico general de la localidad de Taunton, en Inglaterra, fue hallado culpable de poner sus fluidos corporales en las tazas de café que preparó para una mujer "en varias oportunidades".

Nicholas Chapman, de 55 años, fue condenado por realizar actividades sexuales sin consentimiento: Durante 2021 agregó semen al café que le preparó a una mujer, quien empezó a sospechar de él y guardó una muestra de una taza.

Un laboratorio comprobó que las bebidas contenían dichos fluidos corporales, los que coincidían con el ADN del doctor. Su víctima, espantada, lo terminó denunciando y llevando a juicio.

El sujeto dio una absurda explicación: Según detalla BBC, Chapman aseguró que tiene una "condición médica" que le hace eyacular regularmente cuando va al baño. El hombre alegó que sus fluidos pudieron llegar a la taza de la mujer porque quizás no se lavó las manos.

"Me siento traicionada por sus acciones. Me hizo sentir indefensa. Su naturaleza retorcida y cobarde me impactó. Si hubiesen sido ataques físicos, por último me podría haber defendido", relató la víctima ante la corte, donde acusó al médico de hacer estas prácticas por cerca de un año.

Chapman quedó con libertad bajo fianza a la espera de conocer su condena el próximo 6 de julio.