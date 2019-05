Hombre intentó sacarle los ojos a su pareja embarazada por un "Me Gusta" en Facebook

Un británico fue declarado culpable por el secuestro de su novia embarazada y agresiones físicas contra ella por haber puesto "Me Gusta" a las publicaciones de otras personas en Facebook.

El sujeto la torturó y encerró en su departamento al menos tres días durante el pasado mes de octubre en la ciudad de Whitstable.

La víctima declaró inicialmente que su pareja, Danny Bridges, de 35 años, la atacó por celos, la asfixió, golpeó y dijo que "patearía el bebé fuera de mí", informó Kent Online.

"Daniel decidió ver mi teléfono y sabía que debía pasárselo o se enojaría. Me mandó a la pieza y ahí empezó todo", señaló la mujer según la fiscalía.

"Me gritó por que me gustaron las publicaciones de otros en Facebook. Me pegó y metió sus dedos en mis ojos, de alguna forma logró voltear mis párpados y me dolía mucho (...) pensé que me sacaría los ojos", declaró la mujer.

Sin embargo, en el juicio de la semana pasada cambió su versión y dijo que sus heridas fueron por accidentes domésticos.

El juez no quiso aceptar su nuevo testimonio y culpó a Bridges, quien tenía antecedentes de violencia por atacar a tres de sus anteriores parejas.

La condena a Bridges se conocerá el próximo 21 de junio.