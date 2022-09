"No soporto su abuso": Hombre que dejó a su pareja por refugiada ucraniana terminó su relación con ella

Tony Garnett, el hombre que dejó a su esposa por la refugiada ucraniana que recibieron juntos en su casa, Sofiia Karkadym, anunció que terminó su relación con la joven tras estar "fastidiado con su comportamiento irracional".

El hombre de 29 años aseguró a Daily Mail que "hemos terminado como pareja. No puedo soportar su abuso o su ira por más tiempo. Dejé a Lorna y a mis dos hijos por ella, e hice todos los esfuerzos adicionales que pude para ayudarla a mantenernos juntos. Trabajé muy duro para que esta relación funcionara".

Según aseguró el medio mencionado anteriormente, la joven de 22 años, que actualmente se encuentra en un alojamiento de emergencia, había sido arrestada dos veces por haber apuñalado las paredes con un cuchillo, y patear la puerta de la casa de Garnett, luego que éste la dejó.

"Realmente lo amaba y pensé que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos y tendríamos hijos, pero él cambió. Será un viaje largo y difícil para mí ahora, pero reconstruiré mi vida y cuando lo haga, me alegraré de que él ya no sea parte de ella. Tony Garnett no me destruirá", comentó Karkadym a The Sun.

En tanto, la ex pareja del hombre, Lorna Garnett, aseguró que "sabía que terminaría en un desastre para ellos" y que "no volvería con él en un millón de años. Ha desperdiciado tanto. No puede verme debido a una orden de restricción y no ha estado viendo a los niños. Pero es difícil sentir simpatía".