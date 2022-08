Pionero en el mundo, Reino Unido aprobó una vacuna bivalente contra el Covid-19

El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el virus original del Covid-19 y la variante ómicron, informó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés).

Con esta decisión, se prevé que la vacuna sea utilizada como refuerzo a partir de septiembre, preliminarmente a los mayores de 50 años y a las personas que están en los grupos de mayor riesgo, según indicaron las autoridades sanitarias con anterioridad.

Con esta vacuna bivalente, se espera que solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año.

Conocida como mRNA-1273.214, la dosis es una versión actualizada de la vacuna Moderna que ya se administra como primera, segunda y dosis de refuerzo, y ahora pasa a ser una dosis aprobada en el Reino Unido que se dirige a dos cepas del virus.

Según la MHRA, los efectos secundarios de la vacuna son los mismos que los observados en la dosis de refuerzo original de Moderna y, por lo general, fueron leves.

We are pleased to announce that we have approved the UK’s first bivalent COVID-19 booster vaccine, made by @moderna_tx . For more information see: https://t.co/MLXObQqyUt pic.twitter.com/VNelnGBfVD

La directora ejecutiva de la MHRA, June Raine, describió el nuevo refuerzo como "una herramienta afilada en nuestro arsenal" para proteger al Reino Unido contra el Covid-19, lo que va a "proporcionar una fuerte respuesta inmune contra la variante ómicron BA.1, así como la cepa original 2020".

El director médico de Moderna, Paul Burton, dijo que la nueva inyección puede aumentar los anticuerpos de una persona a niveles tan altos que es posible que solo se necesite anualmente.

Mientras que Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna, señaló que la vacuna desempeñará un "papel importante en la protección de las personas en el Reino Unido contra el Covid-19" durante el invierno. "Esto representa la primera autorización de una vacuna bivalente que contiene ómicron, lo que destaca aún más la dedicación y el liderazgo de las autoridades de salud pública del Reino Unido para ayudar a poner fin a la pandemia de Covid-19", agregó.

The @MHRAgovuk has authorized the use of our #Omicron-containing bivalent #COVID19 booster vaccine, mRNA-1273.214, as a booster dose for active immunization to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 18 years of age and older.https://t.co/0AkLiAhkEs pic.twitter.com/CxhhNjFZ50