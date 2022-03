Quería "ayudar": Mujer se emborrachó y pidió un Uber desde Reino Unido a Ucrania

Una mujer de 34 años asegura haberse emborrachado y haber pedido un servicio de transporte UberXL desde Manchester, Inglaterra directamente a Ucrania.

Según contó Leoni Fildes a DailyMail, estaba celebrando el cumpleaños de una amiga cuando se pusieron a beber unos tragos y hablar sobre la guerra en Europa del Este. En ese momento, tomó la decisión de ir a "ayudar".

La emprendedora, que es dueña de un negocio de belleza para mascotas, intentó tomar el Uber nueve veces, pero su banco rechazó su tarejta por no tener los fondos suficientes.

De acuerdo con su relato, le cobraban 4.578 libras esterlinas, casi 5 millones de pesos chilenos.

La mañana siguiente recién se dio cuenta, pues la llamaron de su banco pensando que había sido víctima de alguna estafa. Leoni respondió: "Creo que fui yo... lo siento".

