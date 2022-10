Se aburrió de fracasar en las apps de citas y compró un cartel publicitario para encontrar polola

Ed Chapman, un soltero de 23 años de Leeds, Inglaterra, se cansó de su "mala suerte" en el amor. Tras tener malas experiencias con aplicaciones de citas, decidió probar algo distinto: publicó una foto suya gigante en un cartel publicitario con su correo electrónico.

El joven, quien dijo a Mirror que nunca ha tenido novia, espera conseguir así su primera cita.

Su estrategia fue colocar el cartel junto a una autopista y, de acuerdo con su relato, le fue muy bien, pues ya ha recibido varios mensajes de interesadas.

"Hay cuatro mujeres con las que he estado hablando y todas están deseosas de salir conmigo. Espero organizar mis primeras citas con ellas. Obviamente estoy un poco nervioso, pero debería salir bien", contó a Daily Mail.

