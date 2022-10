Sunak es el favorito para convertirse en el próximo premier británico tras baja de Johnson

El exministro británico de Economía Rishi Sunak es el favorito para convertirse en el próximo jefe del Gobierno del Reino Unido después de que Boris Johnson optase por no aspirar al cargo y Penny Mordaunt, otra candidata, no cuenta en principio con los apoyos necesarios para competir.

A las 14.00 hora local (13.00 GMT) de este lunes termina el plazo para que los diputados que aspiren al liderazgo "tory" presenten sus candidaturas, siempre que tengan el respaldo de al menos 100 miembros del grupo conservador parlamentario (de un total de 357).

Según los cálculos de los medios, Sunak ya tendría tiene los apoyos de 154 diputados y Mordaunt apenas 25.

El denominado Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cargos ministeriales, ha organizado este proceso después de que Liz Truss dimitiera el pasado jueves como líder conservadora y primera ministra a raíz de la polémica por su programa fiscal -con recortes de impuestos-, que provocó turbulencias en los mercados financieros.

La pasada noche, Johnson -que había dimitido como primer ministro el pasado julio- comunicó su decisión de no aspirar otra vez al liderazgo e indicó que había llegado a la conclusión de que "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

En tanto, Sunak dio a conocer el domingo sus aspiraciones a través de su cuenta de Twitter, en la que dijo que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superar esta situación y unir a su partido.

"La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser su próximo primer ministro y líder del Partido Conservador", señaló Sunak.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK