Varios heridos en ataque con apuñalamiento y atropello en una sinagoga en Mánchester

Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un automóvil arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).

La Policía confirmó que disparó al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".

La Policía del Gran Mánchester indicó que el incidente ocurrió en la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de la urbe, y que fueron alertados a las 9:31 hora local por un miembro del público que presenció cómo un vehículo se dirigía hacia las personas y un hombre era apuñalado.

Las fuerzas de seguridad declararon un "suceso grave" a las 9:37 y a las 9:38 disparó contra el presunto atacante. El servicio de ambulancias llegó al lugar a las 9:41 y atendieron a los heridos, que sufrieron lesiones tanto por el vehículo como por la puñalada, según sus informes.

Fecha importante para el judaísmo

Dave Rich, portavoz de la Fundación para la Seguridad de la Comunidad (CST, en inglés), una organización benéfica que monitoriza el antisemitismo en el Reino Unido, condenó un "ataque espantoso en el día más sagrado del año judío" y agradeció la rápida respuesta de la Policía y del personal de seguridad de la sinagoga.

Rich subrayó que Yom Kippur es un día de solemnidad y ayuno comparable en importancia a la Navidad para los cristianos, y destacó que siempre existe un operativo de seguridad conjunto entre la Policía y la CST en los principales festivales judíos.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a agentes apuntando con armas a una persona tendida en el suelo frente a la sinagoga, mientras otro yacía inmóvil con signos de sangre cerca de la cabeza.

Starmer "horrorizado"

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo estar "horrorizado" por el ataque y subrayó que es "aún más terrible" al ocurrir en Yom Kippur.

Starmer dijo que hará todo lo posible por "mantener segura a la comunidad judía" antes de volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea.