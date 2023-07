Periodista rusa que destapó torturas y asesinatos de personas LGBT en Chechenia sufrió brutal ataque

La rusa Yelena Miláshina, la periodista más laureada del ilegalizado medio de comunicación ruso Nóvaya Gazeta, sufrió un brutal ataque en Chechenia, donde viajó para asistir a un juicio, informaron este martes sus compañeros.

"Varios hombres enmascarados golpearon brutalmente a Yelena y Aleksandr (Nemov, abogado que la acompañaba), les quitaron sus teléfonos, exigieron que los desbloquearan y destrozaron sus equipos y documentos", denunció "Nóvaya Gazeta".

"Les golpearon con palos y les dieron patadas", agregó el medio.

El rotativo señala que Miláshina, que tiene varios dedos rotos, fue rociada con un antiséptico verde y se desmayó varias veces después de la agresión, incluido en el hospital, donde fue trasladada.

Némov a su vez presenta una herida por arma blanca.

La defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, habló por teléfono con Miláshina y prometió que el ataque sería investigado de una manera "exhaustiva". "Los responsables deben llevar un castigo", aseguró.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo por su parte que el presidente Vladímir Putin había sido informado sobre la agresión a Miláshina y Nemov y afirmó que se trata de un "ataque muy serio" que requiere de "medidas enérgicas".

Miláshina había viajado a Chechenia para asistir a la lectura de la sentencia de Zarema Musáeva, madre de unos activistas chechenos, acusada de agresión a un agente policial.

La periodista de Nóvaya Gazeta, especializada en temas de derechos humanos, no vive en Rusia desde febrero de 2022, cuando abandonó el país por amenazas de las autoridades chechenas.

Las amenazas que recibía Miláshina por su labor periodística, comparada con la que realizaba la asesinada Anna Politkóvskaya, fueron denunciadas previamente también por Amnistía Internacional (AI).

Miláshina reveló algunos detalles del ataque y prometió volver a Chechenia pese a la experiencia sufrida.

"Por supuesto que iré (a Grozni)", dijo en un video difundido por Serguéi Babinets, jefe del Equipo contra la Tortura.

A la vez, la reportera de Nóvaya Gazeta aseguró que antes de viajar avisará al Defensor del Pueblo de Chechenia, quien se ha comprometido a garantizar su seguridad durante nuevas visitas a la región.

"Yo, como periodista, y Sasha, que es el abogado de Zarema, viajaremos a la apelación", prometió Miláshina, quien agregó que Musáeva es castigada "solo por ser madre", ya que no es opositora ni ha criticado a las autoridades.

"Ha dado a luz a unos hijos que se comportan como consideran necesario y ella es condenada solo por ser su madre (...) Es absolutamente ilógico e inaceptable", agregó.

Según Miláshina, los atacantes, entre 10 y 15 personas, "sabían lo que querían y conocían sus límites".

La reportera cree que algunos de ellos pudieron viajar con ella y Nemov en el avión procedente de Moscú.

Miláshina y Nemov pidieron un taxi desde el aeropuerto de Grozni que fue seguido por tres automóviles con cerca de "unas cuatro personas en cada uno".

Los vehículos de los atacantes interceptaron el taxi y luego sacaron del vehículo a sus dos pasajeros, que fueron golpeados y amenazados con cortarles los dedos en un barranco.

"Sabían lo que hacían y tenían prisa. Tenían un límite de tiempo", opinó Miláshina, quien agregó que pese a lo que habían dicho los médicos en un primer momento, sus dedos, golpeados durante la agresión, no están rotos.

"No tocaron el dinero o las tarjetas bancarias, eso no les interesaba. Solo les interesaba el equipo (informático) y los documentos", señaló.

Catorce ONG de derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellas, emitieron hoy una declaración conjunta en la que rechazan la agresión sufrida por Miláshina y exigen castigar a los responsables.

"Organizaciones internacionales y rusas exigieron en su declaración conjunta castigar a todos los implicados en el ataque contra la periodista Yelena Miláshina y el abogado Alexandr Némov el pasado 4 de julio en la capital de la república de Chechenia", señaló AI en un comunicado.

La declaración fue rubricada también por organizaciones como Human Rights Watch, Front Line Defenders, el Centro de Derechos Humanos Memorial y el Comité Noruego de Helsinki, entre otras.

Según AI, "las autoridades de la república de Chechenia desde hace más de 10 años incitan a la violencia impune contra los defensores de derechos humanos y periodistas para que cesen sus investigaciones y apoyo a las víctimas".

"Es hora de poner fin a la impunidad y proteger los derechos de aquellos que dedican sus vidas a proteger los derechos de otros", exigieron las organizaciones.

