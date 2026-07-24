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Tópicos: Mundo | Rusia | Elecciones

Autoridad electoral rusa rechazó lista del único partido opositor en la ciudad de Putin

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Yáblok no podrá participar en las elecciones municipales de San Petersburgo, donde nació el jefe del gobierno.

Autoridad electoral rusa rechazó lista del único partido opositor en la ciudad de Putin
 EFE

El régimen de Puntin ha bloqueado a decenas de opositores con condenas, multas o decisiones administrativas.
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La lista de candidatos del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, a la asamblea municipal de San Petersburgo, ciudad natal del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quedó fuera de competencia, por una decisión administrativa.

La comisión electoral de la segunda más importante urbe rusa estimó que Yábloko no presentó correctamente todos los documentos necesarios, entre ellos su informe contable.

Yábloko fue informado de la decisión -infracción que fue tachada de "incorregible"- horas antes de que fuera anunciada, aunque decidió recurrir, en vano, ante la Comisión Electoral Central.

Esto significa que los 62 candidatos de la formación liberal no podrán optar a acceder a la asamblea de San Petersburgo, uno de sus tradicionales graneros electorales, en los comicios parlamentarios del 20 de septiembre.

El partido, que se opone a la guerra en Ucrania, aseguró esta semana que el proceso de registro no puede convertirse en un "instrumento criminal para eliminar a los oponentes políticos", manipulación que de no ser subsanada -advierten- amenaza con poner en duda la propia legitimidad de la votación.

Decenas de candidatos de Yábloko, incluido su líder, no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias al haber sido condenados, multados o catalogados de extremistas o agentes extranjeros, en la gran mayoría de los casos por colgar imágenes de Navalni o criticar la campaña militar rusa en Ucrania.

Putin, quien ejerce el poder desde 1999, ya sea como primer ministro o presidente, merced a varios cambios constitucionales, dio inicio hace dos semanas a la campaña oficialista con el lema "Todo por la Victoria".

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