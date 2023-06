Expectación mundial por cortocircuito entre Rusia y el ejército mercenario Wagner

El Grupo Wagner, compañía privada de mercenarios que está combatiendo en Ucrania del lado ruso, acusó este viernes a Moscú de bombardear posiciones suyas, y prometió castigar a los culpables.

"Los que liquidaron hoy a nuestros chicos, los que liquidaron a miles y decenas de miles de soldados rusos, serán castigados", dijo el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un mensaje en Telegram.

Prigozhin llamó a las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa a que no se resistan ante Wagner porque, de lo contrario, serán "eliminadas inmediatamente".

"Somos 25 mil y vamos a averiguar por qué hay un caos en el país", escribió Prigozhin, asegurando que esta advertencia "no es un golpe de Estado", sino una "marcha por la justicia", y que las operaciones militares no se verán afectadas.

Según Prigozhin, después de "ocuparse" de aquellos que "aniquilan" a los soldados rusos, los combatientes de Wagner "regresarán al frente", y "se restaurará la justicia en las tropas, y, después de ello, en toda Rusia".

MOSCÚ LEYÓ "LLAMADO A LA REBELIÓN ARMADA"

Tras esta intervención, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB) decidió abrir un caso penal por "llamamiento a la rebelión armada", delito que conlleva penas de entre 12 y 20 años de cárcel.

"Las declaraciones difundidas en nombre de Yevgueni Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia incoó un caso penal por llamamiento a rebelión armada. Exigimos el cese inmediato de actividades ilegales", dijo un comunicado oficial citado por la agencia TASS.

"Llamamos a los combatientes del Ejército privado a no cometer un error irreparable, cesar cualquier acción armada en contra del pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin, tomar medidas para su detención", afirmó el FSB (ex KGB) en un comentario citado por Interfax.

Según la entidad, "las declaraciones y acciones de Prigozhin son de hecho una llamada al inicio de un conflicto civil armado en territorio de Rusia y son un golpe por la espalda a los militares rusos que combaten contra las fuerzas profascistas ucranianas".

"Toda la información difundida en las redes sociales en nombre de Yevgueni Prigozhin sobre los supuestos bombardeos de las unidades de retaguardia de Wagner no se corresponde con la realidad y es una provocación informativa", añadió.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó, en tanto, que el presidente ruso, Vladímir Putin, está informado sobre la "situación en torno a Prigozhin" y que se tomarán las medidas correspondientes.

"Los servicios especiales, y particularmente el Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional informan permanentemente al presidente sobre las medidas tomadas en el contexto de las órdenes anteriormente emitidas", dijo Peskov.

En este contexto, la capital rusa reforzó las medidas de seguridad y emplazó guardia adicional en los objetivos más importantes, informó la Policía rusa, citada por TASS.

EN SUELO RUSO Y "HASTA EL FIN"

Luego de este cruce de declaraciones, Yevgueni Prigozhin difundió un nuevo audio en Telegram y afirmó que su ejército privado ya cruzó la frontera rusa y está entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa.

"Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov", afirmó en un audio en su canal de Telegram.

Según el jefe de Wagner, "las unidades del Ministerio de Defensa, o mejor dicho, los reclutas que lanzaron a cortarnos el paso, se hicieron a un lado".

"No combatimos contra niños, no matamos niños. (El ministro de Defensa ruso, Serguéi) Shoigú es el que mata niños, lanza soldados no preparados, incluyendo reclutas, a la guerra", dijo el líder mercenario.

Según el jefe de Wagner, el Ministerio de Defensa envió a detener su avance a "muchachos de 18 años, que podrían ser nuestros hijos o nietos. (...) Estos muchachos van a vivir y regresarán con sus madres", agregó.

"Solo combatimos contra profesionales, pero si alguien nos para en el camino, lo aniquilaremos. Extendemos la mano a todos, no nos escupan la mano. Seguimos adelante, seguimos hasta el fin", sentenció.

Prigozhin también respondió a las llamadas del FSB a arrestarlo, al señalar que cuenta con "hermandad, justicia, honor, vergüenza".

"Ustedes no tienen estos sentimientos, y por eso no pueden comprender más que la traición", concluyó.

GOBERNADOR RUSO PIDE "NO SALIR DE LAS CASAS"

El gobernador de Rostov, Vasili Gólubev, afirmó -también en Telegram- que "la situación demanda la concentración máxima de todas las fuerzas para mantener el orden".

"La policía toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población de la región. Pido a todos mantener la calma y no salir de sus casas sin necesidad", indicó.

Los agentes del orden bloquearon la carretera que sale de la capital regional, donde han sido vistos carros blindados, según el canal Astra.

VKontakte, el Facebook ruso, bloqueó la página de Prigozhin, donde habían sido publicados los audios en los que se declaraba en rebeldía con el Ministerio de Defensa ruso.

mos/mmg

ATAQUE AÉREO Y RESPUESTA

Prigozhin también denunció que el Estado Mayor ruso envió aviones para bombardear la columna que se mueve presuntamente en dirección a Moscú.

"Ahora mismo el jefe del Estado Mayor dio la orden de despegar a los aviones y abrir fuego contra las columnas que se mueven entre vehículos de civiles y camiones", afirmó en Telegram.

"Le es indiferente a quién matar. Llevan año y medio matando a civiles en vez de combatir contra el enemigo. Quiero agradecer a los pilotos que, según supe, se negaron a cumplir estas órdenes criminales", añadió.

Junto con ello, aseguró que "un helicóptero (que) abrió fuego contra una columna de civiles fue derribado por los efectivos de Wagner".

"Recuerden, muchachos, la patria no les perdonará que disparen contra su territorio. Hay que mostrar valentía y disparar contra el territorio enemigo cuando avanza nuestra infantería", alertó.

"Nosotros molestamos a los criminales que quieren salvar su culo, que aniquilaron cerca de 100.000 soldados rusos: (el jefe del Estado Mayor Valeri) Guerásimov y (el ministro de Defensa, Serguéi) Shoigú".

LA CASA BLANCA "MONITORIZA" LA SITUACIÓN

En tanto, desde Washington, la Casa Blanca se encuentra "monitorizando" la situación de Rusia y el presidente estadounidense, Joe Biden, está siendo informado a medida que el jefe de Wagner endurece su retórica.

"Estamos monitorizando la situación y consultaremos con nuestros aliados y socios sobre estos sucesos", dijo en un comunicado compartido con varios medios estadounidenses un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.