Navalni apareció en una prisión en el círculo polar ártico, según sus colaboradores

El encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalni, reapareció en una prisión cerca de la cordillera de los Urales, en el círculo polar Ártico, tras casi tres semanas en paradero desconocido, según informó hoy en la red social X su equipo de colaboradores.

"¡Hemos encontrado a Alexéi Navalni! Se encuentra en la penitenciaría IK-3 en la localidad de Jarp, en el distrito autónomo de Yamalo-Nénets. Hoy lo vio el abogado. Alexéi está bien", escribió Kira Yarmish, portavoz del opositor.

Los abogados del opositor no contactaban con su cliente desde el pasado 5 de diciembre, lo que alertó a sus correligionarios y a las cancillerías occidentales.

