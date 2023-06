Prigozhin aseguró que quería salvar al Grupo Wagner y no derrocar el poder en Rusia

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, que lideró el fin de semana una rebelión contra la cúpula militar rusa, dijo en sus primeras declaraciones tras el fallido motín que solo buscaba salvar de la desaparición a la empresa militar privada y no cambiar el poder.

"El objetivo de la marcha era evitar la desaparición de Wagner (...) No buscábamos derrocar el poder en el país", dijo.

Prigozhin señaló que esta unidad "debía dejar de existir el 1 de julio a consecuencia de las intrigas" de la élite militar rusa; fecha tope establecida por Vladímir Putin y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, para que todos los voluntarios que participan en la guerra firmaran contratos con Defensa, con lo cual el Grupo Wagner, que rechazaba esta condición, quedaría proscrito.

Apuntó que "solo unos pocos combatientes del ejército privado accedieron a firmar el contrato con el Ministerio de Defensa" y añadió que la obligación de subordinarse a Shoigú y al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, se puso sobre la mesa "en el momento menos adecuado".

Explicó que Wagner tenía la intención de trasladar todos sus efectivos y equipamiento a Rostov en el Don el 30 de junio para "entregar públicamente" su armamento al Ejército ruso.

"Pese a que no dimos muestras de agresión, nos atacaron con misiles y luego con helicópteros. Cerca de 30 efectivos de Wagner murieron, algunos resultaron heridos", explicó.

MARCHA EVIDENCIÓ "GRAVES PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PAÍS"

"Comenzamos nuestra marcha en protesta por la injusticia. (...) en 24 horas nos acercamos hasta 200 kilómetros de Moscú, entramos y tomamos la ciudad de Rostov del Don. Los civiles se alegraban de vernos. Dimos un ejemplo de cómo debió haber sido el 24 de febrero de 2022", cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, afirmó.

Prigozhin, que no dio datos sobre su actual paradero ni sobre sus planes futuros tras acordar con el Kremlin su exilio en Bielorrusia y reiteró que no tenía como objetivo "derrocar el Gobierno legítimo del país. Nos dimos la vuelta para no derramar la sangre de soldados rusos", recalcó, tal y como ya dijo el sábado cuando ordenó el regreso de sus hombres a las bases de Wagner.

"Nuestra marcha puso sobre la mesa muchas cosas de las que habíamos hablado antes: los graves problemas de seguridad en todo el país. Bloqueamos todas las unidades militares y aeródromos que estaban en nuestro camino", enfatizó.

Enfatizó que en solo un día los mercenarios recorrieron una gran distancia y señaló que "si las acciones al comienzo de la operación especial militar rusa hubiesen estado a cargo de una unidad como Wagner, probablemente la campaña hubiese durado 24 horas: Mostramos el nivel de organización que debería tener el Ejército ruso", aseveró.