EEUU, Reino Unido, Canadá y la UE acuerdan sacar a determinados bancos rusos del sistema SWIFT

Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, acordaron este sábado sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional SWIFT, una contundente medida económica en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia.

"Nos comprometemos a asegurar que determinados bancos de Rusia son sacados del sistema de mensajes SWIFT. Esto garantizará que estos bancos quedan desconectados del sistema financiero internacional y alteran su capacidad para operar globalmente", señaló un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, y también suscrito por Canadá y el Reino Unido.

La exclusión de las entidades rusas, cuyos nombres no precisa el comunicado, de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria (SWIFT, por sus siglas en inglés) se produce tras intensas consultas en los últimos días entre EE.UU. y los países europeos, algunos de los cuales habían planteado sus dudas al respecto.

El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.

Continuing our lock step, historic coordination, the Leaders decided disconnect key sanctioned Russian banks from SWIFT, target the Russian central bank, and launch a joint task force to hunt down assets of sanctioned Russian companies and oligarchs.

Asimismo, los aliados occidentales pactaron "imponer medidas restrictivas" contra el Banco Central de Rusia con el objetivo de "prevenir el uso de sus reservas internacionales para socavar el impacto" de las sanciones.

En una llamada telefónica con periodistas para explicar estas sanciones, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, recalcó que "los efectos de estas medidas serán sentidos de manera inmediata en los mercados financieros rusos" y apuntó que como consecuencia la divisa rusa, el rublo, "entrará en caída libre".

Por otro lado, los aliados occidentales también se comprometieron a actuar conjuntamente para "limitar la venta de los llamados pasaportes dorados, que permiten a rusos adinerados conectados con el gobierno de Rusia convertirse en ciudadanos y obtener acceso a los sistemas financieros" de los países firmantes del comunicado.

"Estamos junto al pueblo de Ucrania en esta hora oscura", concluyó el documento, que señala posibles sanciones adicionales.

Sólo momentos antes, la Comisión Europea había adelantado que va a proponer a los países de la Unión Europea una nueva batería de sanciones contra Moscú que incluirá paralizar los activos del Banco Central de Rusia, excluir varios bancos rusos del sistema SWIFT de pagos interbancarios y evitar que los oligarcas rusos usen sus activos en los mercados europeos.

"Todas estas medidas perjudicarán significativamente la capacidad de Putin para financiar su guerra. Tendrán un impacto erosivo en la economía. Putin se embarcó en un camino destinado a destruir Ucrania, pero lo que también está haciendo, de hecho, es destruir el futuro de su propio país", afirmó en una declaración en directo esta noche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las medidas, que la presidenta del Ejecutivo comunitario consideró "un endurecimiento significativo de la respuesta internacional" a la invasión rusa de Ucrania, se aplicarán en una estrecha coordinación con los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y el Reino Unido, añadió.

Justo después de su alocución, los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a coordinarse en la adopción de las medidas económicas restrictivas contra Rusia.

La paralización de los activos del Banco Central de Rusia, dijo Von der Leyen, congelará las transacciones de la entidad "hasta el punto de hacer imposible que el Banco Central liquide sus activos", lo que impedirá al presidente ruso, Vladimir Putin, "usar su fondo de guerra".

Por su parte, la exclusión de "ciertos bancos rusos" del sistema SWIFT garantizará, aseguró la alemana, su "desconexión del sistema financiero internacional y perjudicará su capacidad para operar a nivel mundial".

"También nos comprometemos a retirar a otros bancos rusos de SWIFT según proceda. SWIFT es el sistema global de pagos interbancarios dominante en el mundo. La exclusión de los bancos les impedirá realizar la mayoría de sus transacciones financieras en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas", incidió Von der Leyen.

"Trabajaremos para prohibir que los oligarcas rusos utilicen sus activos financieros en nuestros mercados", añadió la presidenta de la Comisión.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9