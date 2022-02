Europa propondrá excluir a varios bancos rusos del sistema SWIFT y paralizar activos del Central

La Comisión Europea va a proponer a los países de la Unión Europea una nueva batería de sanciones contra Moscú que incluirá paralizar los activos del Banco Central de Rusia, excluir varios bancos rusos del sistema SWIFT de pagos interbancarios y evitar que los oligarcas rusos usen sus activos en los mercados europeos.

"Todas estas medidas perjudicarán significativamente la capacidad de Putin para financiar su guerra. Tendrán un impacto erosivo en la economía. Putin se embarcó en un camino destinado a destruir Ucrania, pero lo que también está haciendo, de hecho, es destruir el futuro de su propio país", afirmó en una declaración en directo esta noche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las medidas, que la presidenta del Ejecutivo comunitario consideró "un endurecimiento significativo de la respuesta internacional" a la invasión rusa de Ucrania, se aplicarán en una estrecha coordinación con los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y el Reino Unido, añadió.

Justo después de su alocución, los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a coordinarse en la adopción de las medidas económicas restrictivas contra Rusia.

La paralización de los activos del Banco Central de Rusia, dijo Von der Leyen, congelará las transacciones de la entidad "hasta el punto de hacer imposible que el Banco Central liquide sus activos", lo que impedirá al presidente ruso, Vladimir Putin, "usar su fondo de guerra".

Por su parte, la exclusión de "ciertos bancos rusos" del sistema SWIFT garantizará, aseguró la alemana, su "desconexión del sistema financiero internacional y perjudicará su capacidad para operar a nivel mundial".

"También nos comprometemos a retirar a otros bancos rusos de SWIFT según proceda. SWIFT es el sistema global de pagos interbancarios dominante en el mundo. La exclusión de los bancos les impedirá realizar la mayoría de sus transacciones financieras en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas", incidió Von der Leyen.

"Trabajaremos para prohibir que los oligarcas rusos utilicen sus activos financieros en nuestros mercados", añadió la presidenta de la Comisión.

