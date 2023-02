Mercenarios de Wagner toman localidad cerca del bastión ucraniano de Bajmut

Los mercenarios del grupo ruso Wagner aseguraron hoy haber tomado una nueva localidad en las inmediaciones del bastión ucraniano de Bajmut, en la región oriental de Donetsk.

"Hoy las unidades de asalto de Wagner han tomado la localidad de Krásnaya Gorá", informó la compañía militar privada en su canal de Telegram, donde se puede ver un vídeo de varios mercenarios posando junto a una señal con el nombre de esa población.

Krásnaya Gorá, que está a unos diez kilómetros de Bajmut, se encuentra entre Soledar, tomada el mes pasado por los Wagner, y ese baluarte ucraniano.

Wagner, que lleva desde mediados de 2022 intentando asaltar Bajmut, negó también hoy que Rusia haya desplegado en la zona fuerzas regulares y que sus hombres hayan sido trasladados al frente sur.

"No hay ninguna unidad especial (...). En un radio de más o menos 50 kilómetros sólo hay soldados de Wagner, que acabarán conquistando Bajmut", dijo Yevgueni Prigozhin, fundador del grupo.

Además, negó haber asaltado ya Vuhledar, otra importante ciudad ucraniana más al sur de Donetsk, en un intento de rodear a las tropas ucranianas.

"Donde no están, pues no están. No estamos ni en el norte ni en el sur", agregó.

Las tropas rusas han intensificado en los últimos días tanto su ofensiva terrestre como los bombardeos aéreos y los ataques de su artillería contra las posiciones ucranianas en el Donbás y en la región vecina de Járkov.

Según diversas fuentes ucranianas y occidentales, estos serían los primeros pasos de la gran ofensiva ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para hacerse con el control de las cuatro regiones anexionadas en septiembre, en especial Donetsk.

Al respecto, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksy Danílov, comentó anoche que Moscú ya habría comenzado la "gran ofensiva", pero que ésta se estaría topando en sus inicios con "grandes problemas".

"La ofensiva que planeaban ya avanza gradualmente. Pero no es la ofensiva que ellos esperaban", aseguró, en declaraciones a la televisión pública ucraniana.