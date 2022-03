Okupas se tomaron la mansión Londres de un magnate ruso en Londres como protesta

Un grupo de okupas tomó, en el centro de Londres, una mansión que pertenece a uno de los oligarcas rusos sancionados por el Gobierno británico por sus vínculos con el Kremlin para protestar contra la invasión de Rusia a Ucrania.

Los ocupantes de la lujosa propiedad colgaron banderas ucranianas y carteles con mensajes como: "Esta propiedad ha sido liberada", por el exterior del edificio, situado en la exclusiva plaza de Belgravia, cercana a varias embajadas extranjeras, al tiempo que animan a los ciudadanos a unirse a su protesta.

London Mayor, Sadiq Khan says empty mansions owned by Russians with links to Putin should be used to house #Ukrainian refugees. Today squatters broke into one apparently owned by Russian oligarch Oleg Deripaska declaring it "belongs to Ukrainian refugees" pic.twitter.com/asv17v6IDm