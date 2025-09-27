Rusia acusa a Europa y Kiev de bloquear un "acuerdo de paz justo" en Ucrania

Rusia no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo" sobre Ucrania, aseguró este sábado el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir ante la ONU.

"Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo", declaró el jefe de la diplomacia rusa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según Lavrov, Europa "está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia".

Mientas Rusia, afirmó, busca resolver las "causas originales" del conflicto y garantizar su seguridad.

"La seguridad de Rusia y sus intereses vitales deben garantizarse de forma segura. Los derechos de los rusos y los rusohablantes en los territorios que permanecen bajo el control del régimen de Kiev deben restablecerse", dijo el ministro ruso, quien agregó que solo sobre esta base Moscú debatiría unas garantías de seguridad para Ucrania.

Lavrov lamentó que la OTAN ignorara las preocupaciones rusas y siguiera expandiéndose hacia las fronteras rusas, un proceso que continúa hasta hoy día "pese a las promesas dadas a líderes soviéticos de no avanzar ni un ápice hacia el Este".

Además, aseguró que son cada vez más frecuentes "las amenazas del uso de la fuerza contra Rusia" a la que se le acusa de idear planes de ataque contra la Unión Europea.

"Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones", afirmó Lavrov.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos y su papel mediador en Ucrania, el diplomático señaló que en Moscú tienen "ciertas esperanzas" en el diálogo ruso-estadounodense, pese a que anteriormente las autoridades rusas reconocieran que este estaba estancado.

"En el enfoque de la actual administración estadounidense, vemos un deseo de facilitar no solo la búsqueda de soluciones realistas a la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica", resumió.