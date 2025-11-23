Rusia condena a siete años de cárcel a mujer que prometió invitar al té al Ejército de Ucrania

Una azafata de vuelo rusa que prometió "invitar al té" al ejército ucraniano si llegaban a Moscú fue condenada este domingo a siete años de cárcel por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas.

"El tribunal declaró a Bárbara Vólkova culpable en virtud del (...) Artículo 207.3 del Código Penal ruso (difusión pública de información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas motivada por el odio político) y la condenó a siete años de prisión", señalaron desde el juzgado municipal de la ciudad de Vídnoye.

La justicia rusa estableció que Vólkova, azafata de Ural Airlines, amenazó por teléfono a un tanquista ruso combatiente en Ucrania que apareció en televisión.

Vólkova publicó varios mensajes en un chat vecinal donde el juez afirma que difundió información falsa, y en uno de ellos declaró su disposición de invitar a té al ejército ucraniano si éstos capturaban la región de Moscú.

"Afirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia estaban cometiendo actos violentos destinados a matar a civiles", señala el comunicado del tribunal.

En febrero, Vólkova ya fue multada dos veces por "desacreditar" al ejército ruso y por exhibir simbología prohibida con 31.000 rublos (unos 392 dólares); la primera por contar sobre la muerte de ucranianos conocidos suyos y la segunda por escribir el lema "gloria a Ucrania" en uno de los chats.

La mujer perdió su trabajo pocos meses después y finalmente fue detenida.