Rusia condena a siete años de cárcel a mujer que prometió invitar al té al Ejército de Ucrania
Bárbara Vólkova era azafata y fue acusada de difundir desinformación sobre las FF.AA. rusas, por motivos de odio político.
Según la justicia, en un chat vecinal "afirmó que los soldados estaban cometiendo actos violentos destinados a matar a civiles".
La mujer -a la que se le imputa también haber amenazado por teléfono a un tanquista ruso combatiente en Kiev- ya fue multada anteriormente dos veces: una por contar sobre la muerte de ucranianos conocidos suyos y otra por escribir "gloria a Ucrania" en uno de los chats.