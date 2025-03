Rusia continúa con ataques a Ucrania tras cerrar la primera ronda de negociaciones

Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 86 drones de largo alcance, entre aparatos no tripulados y drones réplica de los primeros que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según el parte de este jueves de la Fuerza Aérea ucraniana.

Del total de estos drones, 42 shaheds fueron derribados por las defensas ucranianas en varias regiones del norte, el centro y el sur del país, mientras que 26 drones réplica cayeron sin provocar daños. De las cifras se desprende que otros 18 artefactos sí alcanzaron objetivos o causaron daños.

El ataque provocó desperfectos en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi (noreste), Dnipropetrovsk (centro) y Chernígov (norte), según la Fuerza Aérea.

Rusia lanzó los drones desde regiones de la Federación Rusa cercanas a Ucrania y desde el territorio de la península ucraniana de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014.

El ataque se produce dos días después de que se cerrara en Arabia Saudí la primera ronda de negociaciones de Ucrania y Rusia con EEUU para que se declare una tregua energética y un alto el fuego naval en el mar Negro que permita avanzar hacia la paz.

Ambos bandos dicen haber hecho efectiva la tregua energética, aunque se han acusado mutuamente de romperla. Por lo que respecta a la tregua en el mar Negro, Rusia ha puesto como condición para declararla el levantamiento de las sanciones occidentales a su sector agrícola.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado los últimos ataques rusos contra zonas residenciales de varias ciudades de Ucrania como una prueba de que el Kremlin no está interesado en la desescalada que promueve Estados Unidos.

"Ciudades ucranianas normales: Járkov, Sumi, Dnipró. Vida normal, y ataques rusos que nunca deberían haber sucedido. Todos los días en Ucrania están marcados por los ataques masivos con drones de ataque, sobre todo Shahed que Irán enseñó a producir a Rusia", ha escrito Zelenski en sus redes sociales sobre el último bombardeo ruso.

El mensaje del presidente ucraniano va acompañado del vídeo de un partido de fútbol disputado en la ciudad nororiental de Járkov interrumpido por el rumor de un Shahed al que sigue el estruendo de la explosión del impacto. Los chicos que juegan el partido salen corriendo del campo y se echan al suelo.

Según explicó el presidente ucraniano, Járkov fue atacada la pasada noche con más de una decena de drones que provocaron daños en varios edificios e hirieron a al menos ocho personas.

Zelenski hizo un llamamiento a no rebajar la presión sobre Rusia y a mantener las sanciones para "hacer que la diplomacia funcione de forma más rápida y efectiva" y que el Kremlin acabe declarando el alto el fuego incondicional por tierra, mar y aire que Ucrania aceptó hace dos semanas a propuesta de Washington y que fue rechazado por Moscú.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



