Rusia denuncia ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporiyia

El incidente dejó a tres empleados heridos y provocó "una amenaza directa a la seguridad de la planta", según informó Rosatom, la agencia rusa para la energía atómica.

"No hubo daños críticos ni víctimas mortales, los niveles de radiación en la estación y sus alrededores no han cambiado y no excede los valores normales", detalló.