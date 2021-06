Rusia difundió video que muestra disparos de advertencia al destructor británico HMS "Defender"

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia difundió este jueves un video en el que se observa cómo un navío guardafronteras ruso efectúa varios disparos de advertencia al destructor británico HMS "Defender", que se aproximó la víspera a la península de Crimea.

"Efectuar los disparos de advertencia. Excluir impactos", ordena un guardafronteras en el vídeo mostrado en el canal estatal de televisón Rossiya 24.

En la grabación se puede ver cómo el cañón de proa del buque ruso dispara varias veces. Además, se muestran los paneles de control del sistema de radares del navío, según los cuales el destructor entró en aguas territoriales rusas.

La Flota del mar Negro de la Armada rusa efectuó ayer disparos de advertencia contra el destructor británico HMS "Defender" al sur del cabo Fiolent, en la península de Crimea, después de que la tripulación no reaccionara a los llamamientos de la parte rusa a retirarse.

Londres trató de minimizar el incidente al señalar que el buque realizaba "un paso inocente a través de aguas territoriales ucranianas, de acuerdo con el derecho internacional" y no escuchó ninguna salva de advertencia de la parte rusa.

El Ministerio de Defensa ruso informó entre tanto de que el destructor, al que la Flota del mar Negro venía siguiendo desde el 14 de junio, "fue advertido con antelación sobre el posible uso de armas en caso de que violase la frontera estatal de Rusia".

Mientras Moscú considera suya la franja de mar que rodea a Crimea, cuya anexión en 2014 por Rusia no ha sido reconocida a nivel internacional, el Reino Unido estima que esta continúa perteneciendo a Ucrania.

Footage of Russian Black Sea Fleet and Border Service of the Federal Security Service's prevention of the breach of the Russian Federation state border committed by the UK Navy destroyer «Defender» pic.twitter.com/4VnAlMjK4Y