Diputada rusa fue condenada a nueve años de cárcel por colaborar con Navalni

La diputada siberiana Ksenia Fadéyeva fue condenada hoy a nueve años de cárcel por extremismo al colaborar con el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, que cumple casi 30 años en una prisión ártica.

Fadéyeva fue declarada culpable de coordinar las actividades de una organización extremista por el Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad siberiana de Tomsk, según informó el portal digital Mediazona.

La opositora, que dirigía el equipo de Navalni en Tomsk, donde fue elegida diputada de la Duma municipal en el año 2020, también es acusada de participar en las actividades de una ONG que atentó contra los derechos de los ciudadanos.

El abogado defensor, Semión Vodnev, quien catalogó la condena de "ilegal, infundada e injusta", adelantó que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo.

La condenada fue la última persona en ver a Navalni antes de su envenenamiento en agosto del año 2020, del que el opositor acusó directamente al presidente, Vladímir Putin.

Fue detenida por primera vez a finales de 2021 debido a su relación con el detenido político y con su Fondo de Lucha contra la Corrupción, que fue declarado extremista ese mismo año tras denunciar enriquecimiento ilícito en la administración pública.

Ksenia Fadeeva, former head of @navalny’s org in Tomsk, Siberia, is now facing up to 10.5 years in prison over “organizing an extremist group” and “engaging in activities that violate the rights and freedoms of citizens” amid crackdown on Navalny’s allies pic.twitter.com/NrHKv32C3f