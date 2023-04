Rusia acusa de espionaje al corresponsal estadounidense del Wall Street Journal en Moscú

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) acusó hoy formalmente de espionaje al periodista estadounidense Evan Gershkovich, corresponsal del The Wall Street Journal, detenido a finales de marzo.

"La investigación del FSB presentó contra Gershkovich la acusación de espionaje en beneficio de su país. Él niega categóricamente todas las acusaciones y declaró que se dedicaba en Rusia a actividades periodísticas", informó una fuente de los servicios de seguridad a la agencia TASS.

Los abogados del reportero apelaron a su detención, mientras decenas de periodistas independientes rusos escribieron una carta en la que demandaron su liberación y calificaron de gratuita la acusación de espionaje en virtud del artículo 276 del código penal, cargo que conlleva hasta 20 años de cárcel.

PROCESO CON CARÁCTER SECRETO

Por el momento, como el proceso es secreto, se desconocen los detalles del caso, aunque el detenido se encuentra bien de salud y de ánimo, según informaron los activistas rusos que lo visitaron en prisión preventiva.

Lo único que se sabe es que, una vez comunicó su detención, el FSB aseguró que Gershkovich "recopilaba por encargo de la parte estadounidense las informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso".

"Durante el intento de recibir informaciones secretas, el estadounidense fue detenido en Yekaterimburgo", capital de los Urales, indicó el FSB.

Según el diario digital Meduza, Gershkovich se encontraba en Yekaterimburgo recopilando información sobre la actitud de los rusos hacia el grupo de mercenarios Wagner.

Tanto la Casa Blanca como The Wall Street Journal negaron las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra su corresponsal y exigieron su liberación inmediata.

We’re offering resources for people who want to show their support across social media for Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, who was detained in Russia a week ago during a reporting trip and remains in prison #IStandWithEvan https://t.co/zeWMM5XBFV