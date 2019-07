Rusia: El caso de las hermanas que mataron a su padre tras aguantar años de abusos

Krestina (17), Angelina (18) y María Jachaturián (19) arriesgan una pena de hasta 20 años de prisión por el asesinato premeditado de su padre Mijaíl Jachaturián (57), tras presuntamente sufrir durante años una serie de abusos en su contra por parte de su progenitor.

Según indicó El País, fue en septiembre del año 2018 cuando las tres hermanas, tras presuntamente sufrir las agresiones de su furibundo padre, decidieron esperar a que se quedara dormido para atacarlo con un martillo y un cuchillo de cocina, señalaron las autoridades. El hombre se levantó y, al intentar responder al ataque, una de las hermanas lo apuñaló hasta provocarle la muerte.

Las tres hermanas han recibido un masivo apoyo desde actrices, políticos y personajes de televisión, de hecho, una petición online ya acumula casi 300 mil firmas pidiendo su absolución.

Rusia es uno de los pocos países del mundo desarrollado que no tiene una ley específica contra la violencia intrafamiliar, la violencia machista o los femicidios.

Las autoridades no hicieron nada

Aurelia Dunduc (40), madre de la tres hermanas, aseguró que ella acudió varias veces a denunciar los abusos a los que era sometida por parte de Jachaturián antes de que éste la expulsara de la casa, sin embargo sostuvo que las autoridades "no hicieron nada. Se guardaron la declaración y me dijeron que me fuese por donde había venido", aseguró.

Dunduc además aclaró que no estaba enterada de los abusos que sufrían sus hijas.

Krestina, Angelina y María están en libertad bajo fianza, pero aisladas. No pueden comunicarse entre sí ni con los testigos del caso o con los medios.

"Están bien en la medida de lo posible", dice su abogado, quien aseguró que "repiten que 'al menos no sufren torturas y palizas cada día'".