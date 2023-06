Putin frenó la sublevación del Grupo Wagner, pero evidencia la fragilidad de su sistema

El líder ruso, Vladímir Putin, frenó la rebelión de los paramiliares del Grupo Wagner pero evidencia la fragilidad de su sistema, tras comprobarse que en 24 horas un grupo armado puede tomar una ciudad rusa y acercarse a Moscú.

"Tuvo lugar una situación revolucionaria. Una sublevación en Moscú podía haber cambiado el poder. Dejamos escapar la posibilidad, esto es un menos. Pero el régimen se debilitó a consecuencia de eso, esto es un más", escribió en su canal de Telegram el conocido empresario opositor ruso Mijaíl Jodorkovski.

No obstante, el exmagnate, quien fuera el hombre más rico de Rusia hasta su condena y exilio, afirmó que "surgirán más situaciones como esta", y advirtió "hay que estar más preparados para ellas".

Lo cierto es que la situación creada por la rebelión de Wagner generó más preguntas que respuestas.

Los wagneritas cruzaron sin resistencia alguna la frontera, entraron en Rostov en el Don y ocuparon sin un solo disparo el Estado Mayor y otros objetivos militares, desplazaron al menos cuatro columnas militares casi hasta Moscú sin sufrir una baja, pero derribando varios helicópteros y un avión militar ruso.

Hubieran llegado a la capital rusa de no decidir Prigozhin -líder del grupo-, tras conversaciones con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dar media vuelta a las columnas, tras llegar a acuerdos que no reportan mucho provecho ni a los wagneritas ni a su jefe, solo para "evitar un derramamiento de sangre".

Incluso pese a que las unidades más profesionales combaten ahora en Ucrania, muchos se preguntan cómo los wagneritas pudieron avanzar tanto y se cuestionan si se trató de una debilidad del mando militar ruso o de una decisión deliberada para permitir las negociaciones entre Prigozhin y Lukashenko.

No obstante, pese al fracaso del motín, Kiev consideró que este marcó el inicio del "desmantelamiento del sistema" de Putin.

"Es la punta del iceberg de un proceso de desestabilización", tuiteó el secretario del Consejo, Oleksí Danílov.

La única opción que tiene Putin para "salvarse" es la "liquidación física" de los Wagner, un castigo ejemplar a Prigozhin y la implantación de una ley marcial, añadió.

