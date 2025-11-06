Putin pidió retorno de Rusia a las competiciones internacionales en condiciones de igualdad

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, demandó este jueves el retorno de los deportistas rusos a las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos por escándalos de dopaje y la guerra en Ucrania.

"Nuestra postura se mantiene sin cambios, el acceso de los deportistas a los torneos internacionales debe ser igualitario, en función de sus logros deportivos. La política no tiene cabida en el deporte", afirmó el mandatario al intervenir en el foro 'Rusia, potencia deportiva' en la ciudad de Samara.

El jefe del Kremlin también aseguró que Rusia siempre acogió con "los brazos abiertos" a representantes de distintos países y asociaciones durante las competiciones de alto nivel organizadas en este país.

El deporte ruso lleva excluido de las competiciones internacionales desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, aunque posteriormente algunos deportistas recibieron luz verde para competir en calidad de neutrales.