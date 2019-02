Demandan a pastor sudafricano por asegurar que resucitaba a personas en videos virales

Burlas y críticas por su evidente falsedad provocó una serie de videos del pastor sudafricano Alph Lukau en los que aseguraba que podía "revivir" a personas supuestamente muertas.

El último video que se ganó las críticas y memes de redes sociales fue el de la supuesta resurrección de un hombre en Johannesburgo. En un supuesto funeral, Lukau se acercó a los familiares, entregó las condolencias y luego abrió el ataúd para hacer un "milagro".

El sujeto incluso viralizó sus engaños con el hashtag #ResurrectionChallenge (como si fuera un clásico desafío viral), pero le trajó consecuencias.

Empresas funerarias anunciaron que lo demandarán por usar sus servicios en ceremonias fúnebres sin contarles lo que haría y las autoridades de Sudáfrica lo desestimaron, asegurando que estos pastores quieren "obtener dinero de la desesperanza de la gente".

#ResurrectionChallenge When the salary clock in! Me pic.twitter.com/8ZbKr3V3m2

Guys you must understand these kids don't wanna be left behind...maybe along with their teacher 🙈 #resurrectionchallenge pic.twitter.com/Z1gSQ5LRDL