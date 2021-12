Gobierno sudafricano llora la muerte de Tutu, "un icono global de la paz y la libertad"

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lamentó este domingo la muerte del arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, a quien definió como "un icono global de la paz y la libertad".

"Hoy es el día más triste", afirmó Rampahosa, visiblemente compungido, en un mensaje dirigido esta noche a la nación tras anunciar por la mañana la muerte de Tutu a los 90 años en Ciudad del Cabo.

"En esta temporada de alegría y buena voluntad, en un momento en que muchas personas celebran con familiares y amigos, hemos perdido a uno de los más valientes y amados entre nosotros. El arzobispo emérito Desmond Tutu fue uno de los mejores patriotas de nuestra nación", subrayó el jefe del Estado.

Go well, good and faithful servant. You will be sorely missed. ⁰May God bless South Africa and protect its people. Nkosi Sikelel’ iAfrika. #RIPDesmondTutu

Ramaphosa describió a Tutu, ganador del premio Nobel de la Paz de 1984 por su activismo contra el régimen racista del "apartheid", como "un hombre de valor inquebrantable, de convicciones de principios, cuya vida empleó al servicio de los demás. Encarnaba la esencia de nuestra humanidad".

El arzobispo, enfatizó, sabía que "el bien triunfaría sobre el mal, que la justicia prevalecería sobre la iniquidad y que la reconciliación prevalecería sobre la venganza y la recriminación. Sabía que el apartheid terminaría, que llegaría la democracia. Sabía que nuestra gente sería libre".

May we too be worthy inheritors of the mantle of service, of selflessness, of courage, and of principled solidarity with the poor and marginalised. #RIPDesmondTutu