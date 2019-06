Hombre acusado de violación fue asesinado y le cortaron los testículos en Sudáfrica

Un hombre fue asesinado en Sudáfrica luego que un grupo de personas lo identificara como el presunto violador de dos adolescentes de 14 y 18 años.

Los vecinos tomaron acción por sus propios medios y atacaron al sujeto, castrándolo y matándolo, pues supuestamente había abusado sexualmente de las jóvenes junto a otros dos hombres que huyeron.

Fue la policía sudafricana la que confirmó que investiga el asesinato y busca a los sujetos que escaparon.

#sapsGP Community warned against taking law into their own hands after a man was allegedly castrated and fatally assaulted following a gang rape of 2 girls aged 14 and 18 by 3 men at an informal settlement in Ivory Park yesterday late last night. NP https://t.co/VLwsot9wwc pic.twitter.com/x98blnD6x2