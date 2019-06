Leones escaparon de parque nacional y provocaron alerta en calles de Sudáfrica

Un grupo de 14 leones escapó del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, la reserva de animales más importante de ese país.

Las autoridades locales informaron que los leones huyeron hacia un sector minero, cercano a la frontera con Mozambique, y alertaron a los civiles a estar "alerta todo el tiempo".

A meeting held between LEDET, The Kruger National Park and Greater Balule concluded

that the lions are to be captured and released back at Kruger National Park.



Employees at Foskor Mine and members of the public are hereby advised to be alert at all

times.