Trabajador le pagó la bencina a joven sin plata y recibió recompensa millonaria

"Es peligroso, no puede quedarse sin gasolina en la carretera". Con esas palabras el trabajador de una bomba de bencina en Sudáfrica convenció a una joven desconocida de aceptar un acto desinteresado: La mujer se había quedado sin combustible y se le olvidó llevar la billetera, por lo que él le pagó.

Conmovida por el gesto del hombre, la mujer inició una campaña de financiamiento colectivo, contando su historia online. Pretendía recompensar al trabajador reuniendo un poco de plata y ya lleva más de 450 mil rand (unos 22 millones de pesos chilenos).

Nkosikho Mbele, el empleado amable, pagó de su propio bolsillo 100 rand (unos 5 mil pesos chilenos) a su clienta Monet van Deventer y ninguno de los dos imaginó las consecuencias.

La joven explicó en Facebook que "el jueves 30 de mayo de 2019 me detuve en una gasolinera para llenar mi auto. Mientras buscaba mi billetera, un joven empleado comenzó a limpiar las ventanas. Fue entonces cuando me di cuenta que dejé la tarjeta en la casa y le informé que no tenía dinero".

Mbele contestó: "Señora, no puede quedarse sin gasolina en la carretera N-2, es peligroso. Echaré 100 rands y cuando pueda me los devuelve".

"Él confió en mí. En mi camino de regreso, lo encontré y le devolví su dinero. Le pregunté por qué me ayudó y por qué había confiado en un extraño y me respondió que era creyente", contó van Deventer.

El dinero recaudado se destinará a la familia del bombero y para la educación de sus dos hijos, mientras una parte la donará para ayudar a los niños su localidad y otras obras de beneficencia.