Prensa estadounidense da por muerto al hijo de Osama bin Laden y líder clave de Al Qaeda

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos recibieron informes que indican que falleció Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al Qaeda, informó la cadena de televisión NBC.

De acuerdo con la cadena, tres fuentes del Gobierno estadounidense, que pidieron no ser identificadas, confirmaron la muerte de Hamza bin Laden, si bien por el momento cómo y dónde perdió la vida sigue sin saberse.

Se desconoce también si EE.UU., que había ofrecido una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que condujera a su localización, desempeñó algún papel en la muerte del hijo de Osama bin Laden.

