Trump: "No permitiré que Israel anexione Cisjordania, ya ha sido suficiente"

Donald Trump aseguró este jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania, porque "ya ha sido suficiente".

Consultado en la Casa Blanca sobre lo que les dijo esta semana a los líderes de países musulmanes y a Emmanuel Macron respecto al avance colonial israelí en dirección al Río Jordán, respondió tajante: "No, no lo permitiré. No va a ocurrir".

Preguntado luego sobre si habló al respecto con el primer ministro Benjamín Netanyahu, respondió: "Sí, pero no lo voy a permitir".

"Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar", insistió el republicano, que tiene previsto recibir a Netanyahu el lunes en la Casa Blanca.

Trump se opone al reconocimiento de un Estado Palestino, al que se sumaron durante los últimos días 10 nuevos países, en el contexto de la 80a Asamblea General de la ONU: el conteo lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

Este jueves será el turno de Netanyahu para intervenir ante el pleno de la Asamblea.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.