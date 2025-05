"Sueños compartidos": Periodista uruguayo recordó último encuentro entre Boric y Mujica

El periodista y columnista político uruguayo Mauricio Rabuffetti describió en Cooperativa la relación entre el Presidente Gabriel Boric y el fallecido exmandatario José "Pepe" Mujica como un encuentro significativo entre "un viejo y un joven líder político" con ideologías similares, pero con estilos y experiencias "extremadamente distintos".

En entrevista telefónica con Lo Que Queda del Día, el autor del ensayo "José Mujica. La revolución tranquila" (2015) destacó el emotivo momento en el que ambos dirigentes plantaron un olivo, un símbolo de resistencia y positividad, durante una visita del Jefe de Estado chileno a Uruguay en febrero pasado.

"Yo lo recuerdo como una reunión entre un viejo líder político y un joven líder político de mismo signo ideológico, tal vez con sueños compartidos, con sueños de justicia social compartidos, y, por supuesto, con perfiles extremadamente distintos, porque son generaciones diferentes, con metodologías diferentes, y son países diferentes con diferente idiosincrasia a pesar de la cercanía que tenemos geográfica y del conocimiento mutuo que tenemos", afirmó Rabuffetti .

El escritor sugirió que el gobernante chileno estaba "escuchando mucho más", más mientras el exguerrillero uruguayo estaba "hablando mucho más que Boric, porque con la vida que tuvo Mujica no tengo duda que tenía mucho que decirle al Presidente".

Un líder global con mensajes positivos

En Cooperativa, Rabuffetti resaltó a Mujica como un líder con "una enorme capacidad de comunicación, pero, por sobre todas las cosas, una enorme capacidad de interpretación".

"Él llegó a darse cuenta claramente que en el mundo se necesitaban otro tipo de líderes; líderes que trasladaran a las personas elementos positivos en un momento de una profunda crisis de liderazgos en todo el planeta", señaló el periodista.

Y agregó: "Si nosotros miramos lo que nos está rodeando hoy, este mundo tan incierto, en donde la palabra incertidumbre es dominante, lo que vemos en Mujica son mensajes positivos: que, si uno se cae, debe levantarse; que mientras haya vida se puede pelear por los sueños, por lo que uno quiera, no necesariamente por cuestiones políticas; que hay que hacer las cosas pasito a pasito; que no todo es para ahora y no todo es consumir, comprar y tirar; que al planeta hay que cuidarlo. ¿Cómo se puede estar en desacuerdo con algo así?".

"Mujica, entonces, llenó un vacío de liderazgo que para muchísima gente, joven y no tan joven, fue de alguna forma lo que le hizo parar la oreja y escuchar, y yo creo que eso fue lo que lo hizo trascender fronteras y, en definitiva, termina definiendo a esa personalidad política que trasciende a la política que es Pepe Mujica", subrayó.

José "Pepe" Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le fuera diagnosticado un tumor maligno en el esófago.