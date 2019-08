Uruguayos votaron la posible derogación de la Ley Integral para Personas Trans

Tras la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans en el 2018, Uruguay votó, este domingo, la posible derogación de la Ley Integral para Personas Trans, propuesta que de superar el 25 por ciento de los votantes habilitados iría a un referendo.

El 19 de octubre de 2018, el Parlamento uruguayo aprobó esta ley por la que se consagran los derechos de las personas trans con 62 votos de 88 en la Cámara de Representantes.

Pero uno de los integrantes del Partido Nacional (derecha), Carlos Iafigliola, se mostró contrario a la misma y, desde entonces, ha promovido acciones para su derogación.

En las últimas semanas logró recolectar casi 70 mil firmas, cifra suficiente para convocar el prerreferendo del domingo, puesto que se precisaba un número de apoyos equivalente al 2 por ciento de los habilitados para votar.

La votación se celebró con una sola hoja que contenía el siguiente texto: "Interpongo el recurso de referéndum contra la ley nº19684 del 26 de octubre de 2018 (Ley Integral para Personas Trans)". Por ello solo acudieron a sufragar quienes apoyen la convocatoria del referendo.

De alcanzar el 25 por ciento el referéndum se celebraría despues de las presidenciales

La iniciativa debe alcanzar el 25 por ciento de los votos habilitados y, en caso de ser así, dicho referéndum se celebraría después de las elecciones presidenciales, que tienen lugar el 27 de octubre, en primera vuelta, y el 24 de noviembre, si hiciera falta una segunda.

Esta semana, el máximo defensor de la derogación de la ley hizo una declaración en cadena nacional, en la que argumentó que "esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan hormonizarse aun sin el consentimiento de sus padres".

No obstante, la normativa subraya que "las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de estos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo".

En caso de no obtener la autorización, el menor podrá recurrir a los artículos del Código Civil y del Código General del Proceso que llevan en cuenta "el interés superior del menor".

Mientras, el colectivo trans se ha movilizado también y argumenta que esta supuesta campaña transfóbica ha hecho aumentar la violencia "no física, pero sí en redes, insultos por la calle", como denunció este jueves a Efe Colette Spinetti, una de sus portavoces.

"Nuestra sensación es que no van a llegar a los votos, por el apoyo de la gente. Yo he estado recorriendo el interior del país y hay mucha gente que apoya la ley, que no va a ir a votar; yo creo que la campaña en contra de la ley ha sido claramente desmentida por los argumentos que usan", indicó la activista.