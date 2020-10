Colectivos LGBT chilenos consideran un "avance" el apoyo del papa a las uniones civiles

Colectivos chilenos LGTBIQ consideraron este miércoles como un avance la declaración del papa Francisco en favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

En el documental "Francesco" del director Evgeny Afineevsky, que se estrenó este día en el Festival de Cine de Roma, el pontífice dijo: "Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente".

"Si bien esta declaración llega muy tarde, después de siglos de abusos y atropellos, bien puede ser considerada un avance o un aporte para países donde aún se criminaliza a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género", dijo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en un comunicado.

"Es de esperar que, seguido de estos dichos, el papa ahora aclare que las conductas sexuales entre personas del mismo sexo ya no son pecado a los ojos del Vaticano, pues hasta ahora han dicho que ser LGBTI no es un problema, pero si llevar a la práctica las conductas u orientaciones sexuales homosexuales", sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

El portavoz añadió que Francisco "ha dado repetidos giros sobre los derechos LGBTI, con señales positivas en algunas ocasiones y en otras negativas. Eso lleva legítimamente dudar sobre lo que piensa o lo que aspira a cambiar o reformar en el Vaticano".

En tanto, la presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales, Alessia Injoque, señaló en Twitter que "hay una deuda enorme de la iglesia con las personas LGBTIQ+, pero señales como esta son un avance".

"Hoy la cabeza de la jerarquía católica es menos conservadora que muchas voces locales", tuiteó.

— Alessia Injoque (@ale_injoque) October 21, 2020

En el documental "Francesco", de dos horas de duración, se mezclan entrevistas a personalidades, amigos de Francisco y otros, con viajes del papa, partes de los discursos que ha hecho el pontífice en diferentes ocasiones, frases en off suyas y algunas a cámara.

"Me he reunido con él unas cinco veces, siempre en función de su agenda, hemos tenido también dos entrevistas a cámara", contó el director a Efe, por lo que no queda claro en qué momento aboga Francisco por esas uniones civiles para los homosexuales, como alternativa a un matrimonio que la Iglesia rechaza.

Uno de los entrevistados es la víctima de abusos sexuales y activista chileno Juan Carlos Cruz, que habla con el papa acerca de estos abusos y acerca de su percepción sobre los gays.

El director del documental destacó la evolución de Francisco en relación a la lacra de los abusos y su capacidad para "aprender de sus errores".