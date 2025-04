El papel del papa Francisco durante la dictadura argentina: controversia y reconciliación

El papel de Jorge Mario Bergoglio durante la última dictadura argentina (1976-1983) fue motivo de controversias y debates: sus detractores pusieron en duda su actitud frente al régimen de esa época y sus defensores lo consideraron un reconciliador.

La primera vinculación de Bergoglio con la dictadura argentina que salió a la luz fue en 1999, cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una serie de artículos, luego recopilados en el libro 'El Silencio'.

En esa obra se le acusó al religioso de haber desprotegido a dos misioneros jesuitas que fueron secuestrados y torturados por el régimen en 1976, cuando Bergoglio desempeñaba el cargo de superior de la Compañía de Jesús en Argentina.

Los secuestrados fueron el cura uruguayo Orlando Yorio y el húngaro Franz Jalics, que realizaban trabajos pastorales en los barrios pobres de Buenos Aires, y la acusación contra Bergoglio fue no haber hecho todo lo posible para salvar sus vidas.

La denuncia contra Bergoglio

Estas acusaciones fueron retomadas en 2005 por el abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli, que presentó una denuncia contra el que ya entonces había llegado a arzobispo de Buenos Aires, aunque la causa nunca avanzó.

En 2010, cuando ya era cardenal, Bergoglio fue llamado por la Justicia argentina en calidad de testigo y declaró durante cuatro horas en un juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención: Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

En su testimonio afirmó que se reunió, por separado y en dos oportunidades, con los dictadores y miembros de la Junta Militar Jorge Videla (1976-1981) y Emilio Massera (1976-1981) para interceder por los dos sacerdotes detenidos.

Bergoglio había contado que una de esas reuniones fue amena, pero otra "muy fea" y no duró ni 10 minutos. En uno de esos encuentros, les dijo: "Mire Massera, yo quiero que aparezcan".

El húngaro Jalics, fallecido en 2021, afirmó años después que se había reconciliado con Bergoglio y que no creía que lo hubiera delatado, aunque el uruguayo Yorio, que murió en 2000, sí lo acusó de haberlos dejado expuestos.

Cuando su nombre resonaba como posible papa, su supuesta vinculación con la dictadura volvió a cobrar relevancia de la mano de políticos afines al Gobierno peronista de Cristina Fernández (2007-2015), que lo catalogaron como "jefe de la oposición" y "cómplice de la dictadura".

Mientras fue arzobispo, criticó a los gobiernos peronistas por la falta de atención en temas de pobreza y desigualdad, pero esa actitud quedó en el pasado tras el 13 de marzo de 2013 al convertirse en Francisco I.

Gestiones silenciosas por los presos

El premio Nobel de la paz y activista de los derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel defendió durante aquellos días que Bergoglio "no tenía vínculos con la dictadura" y recordó que en aquella etapa oscura muchos "hicieron gestiones silenciosas para liberar presos".

Luego del cónclave en el que fue elegido papa, el propio Jálics publicó un comunicado en el que señaló: "No puedo juzgar el papel de Bergoglio en estos sucesos. Celebramos juntos una misa y nos abrazamos solemnemente. Yo me he reconciliado con lo sucedido y considero, por lo menos por mi parte, el asunto cerrado".

El papa Francisco se refirió por primera vez a este asunto durante un encuentro con jesuitas húngaros en 2023: "Algunos en el gobierno querían cortarme la cabeza y sacaron a relucir, no tanto este asunto de Jálics, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura. Entonces, me llamaron a juicio".

"Siempre respondí con la verdad, pero, para mí, la única pregunta seria y bien fundada, fue la del abogado que pertenecía al Partido Comunista. Y gracias a esa pregunta las cosas se aclararon. Al final, se comprobó mi inocencia. Pero en ese juicio no se habló casi nada de Jálics, sino de otros casos de personas que habían pedido ayuda", remarcó el difunto papa sobre esa etapa oscura.