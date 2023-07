Papa Francisco consideró "inaceptable" y "condenable" la quema del Corán en Estocolmo

El papa Francisco consideró que la reciente quema del Corán en Estocolmo es un hecho "inaceptable" y "condenable", e instó a que la libertad de expresión no se use como "excusa para ofender a los demás", según dijo el pontífice al periódico emiratí Al Ittihad este lunes, luego que el 28 de junio un sujeto iraquí realizara este acto frente a unas 200 personas en la capital sueca.

"Nuestra misión es transformar el sentido religioso en cooperación, fraternidad y obras tangibles de bien", resaltó el pontífice, quien además se refirió al documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz mundial y la Convivencia común, que firmó en febrero de 2019 con el jeque de la institución más importante del islam suní, Al Azhar, Ahmed al Tayeb, durante su visita en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Ahora necesitamos constructores de paz, no fabricantes de armas, no instigadores de conflictos", dijo, y añadió: "O la civilización de la hermandad o la enemistad retrógrada (...) O construimos el futuro juntos o no habrá futuro".