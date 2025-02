Tres años de guerra: Francisco solidariza con "el martirizado pueblo ucraniano"

El papa Francisco afirmó que la guerra contra Ucrania es "un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad", en el mensaje que tenía previsto para el rezo del ángelus de este domingo y que difundió el Vaticano mientras se encuentra hospitalizado en el Gemelli de Roma, por una neumonía bilateral.

"Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!", expresó en su mensaje.

"Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Medio Oriente, en Birmania, en Kivu y en Sudán", señaló en el texto.

Hospitalización en Roma

A pesar de estar hospitalizado y del agravarse su cuadro clínico, el pontífice también explicó que "continua con confianza" la hospitalización en el Policlínico Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios" y que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", añadió.

Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli desde el 14 de febrero con una neumonía bilateral, pasó una noche tranquila y descansó, informó la oficina de prensa del Vaticano, después de que este sábado se agravase al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno, así como requirió transfusiones de sangre debido a una anemia.

Y destacó: "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí".

El cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, celebrará esta tarde en la basílica de San Juan de Letrán una misa para pedir "por el Santo Padre, para que el Señor lo sostenga con su gracia y lo llene de la fuerza necesaria para atravesar este tiempo de prueba".

Gobierno argentino lamenta que el papa no visitara el país

Desde argentina, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su preocupación por el estado de salud del pontífice y lamentó que éste no haya podido visitar el país trasandino tras ser invitado por el presidente Javier Milei.

En conversación con Radio Mitre, el político argentino dijo que "sería una pena que durante su papado, el Papa Francisco no haya visitado el país".

"Hoy me parece difícil por este episodio, salvo que su recuperación sea total, lo cual sería milagroso porque estuvo mal, pero ojalá que tenga posibilidad de visitar al país", enfatizó, según lo publicado por el diario Clarín.