Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.1°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

León XIV lamenta el surgimiento del "odio antisemita" y urge a pacificar Medio Oriente

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Aludió al atentado en la sinagoga de Manchester en Inglaterra y también expresó su pesar por "el inmenso sufrimiento padecido" por el pueblo gazatí.

También aplaudió los "pasos significativos" obtenidos en el marco de la propuesta de tregua de Trump e instó a los implicados a "comprometerse en esa vía".

León XIV lamenta el surgimiento del
 EFE

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El papa León XIV ha denunciado este domingo el surgimiento del "odio antisemita" en el mundo y ha urgido a pacificar Medio Oriente, perseverando en los "pasos significativos" en las negociaciones de paz en Gaza de estos días.

"Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester", dijo el pontífice estadounidense antes del rezo del Ángelus, ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Acto seguido, el papa confesó su pesar también por "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza". Y se felicitó de la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

"En estas últimas horas, en la dramática situación de Medio Oriente, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperados", solicitó.

Por eso, el pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión "comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes".

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada