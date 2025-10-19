León XIV volvió a pedir la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra"

El papa León XIV realizó este domingo un nuevo llamamiento para que se llegue a la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra", como Birmania, de donde llegan "noticias demasiado dolorosas", al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

"Que los instrumentos de guerra cedan paso a los de la paz a través de un diálogo inclusivo y constructivo", dijo el pontífice en un llamamiento al final del rezo.

León XIV realizó este llamamiento tras la ceremonia de proclamación de siete nuevos santos, entre ellos los dos primeros venezolanos, el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ante más de 55.000 personas.

"Confiamos en la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos nuestra continua oración por la paz en Tierra Santa, Ucrania y en otros lugares de guerra", dijo el pontífice al final del rezo del ángelus

El papa también se refirió a las noticias que llegan de Birmania, que son "demasiado dolorosas", y pidió un "alto el fuego inmediato y efectivo".

"Prefieren los continuos enfrentamientos armados y bombardeos aéreos, incluso sobre personas e infraestructuras civiles. Estoy cerca de aquellos que sufren a causa de la violencia, la inseguridad y tantas dificultades. Renuevo mi sincero llamamiento para que se logre un alto el fuego inmediato y efectivo", apuntó.