Delcy Rodríguez cifra en 626 los excarcelados en Venezuela y pide a la ONU verificar las listas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 626 personas han sido excarceladas en el país, en el marco del proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y en medio de denuncias por falta de transparencia formuladas por familiares y organizaciones de derechos humanos.

"Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad", afirmó Rodríguez durante una reunión con parte de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el Palacio de Miraflores.

La mandataria interina rechazó los cuestionamientos de ONG y familiares, acusando la existencia de sectores que "persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira".

En ese contexto, anunció que el lunes sostendrá una conversación telefónica con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que su oficina verifique las listas de personas liberadas.

"Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano", sostuvo Rodríguez, vinculando las críticas al contexto posterior al ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con las entregadas por organizaciones de derechos humanos y la oposición. La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estiman que entre 154 y 173 personas han sido liberadas desde el anuncio del proceso, mientras que advierten que aún más de 900 presos políticos permanecen encarcelados.

En un comunicado difundido en la red social X, la PUD exigió al Gobierno la publicación de un "listado detallado" de las excarcelaciones y denunció que muchas de las medidas adoptadas no corresponden a libertades plenas, sino a medidas cautelares restrictivas.

Además, pidió poner fin al "mecanismo de liberaciones a cuentagotas" y avanzar hacia una liberación "masiva e incondicional".

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que las autoridades han liberado a personas cuyos casos "no eran públicos", lo que, a juicio de las ONG, aumenta la confusión y la desconfianza en torno al proceso.

Hasta ahora, las listas oficiales de excarcelados, anunciadas por el presidente del Parlamento, no han sido difundidas, mientras decenas de familiares continúan reuniéndose en las afueras de los centros de detención a la espera de información sobre sus allegados.