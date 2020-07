Gobierno venezolano rechaza informe de Bachelet que criticó ausencia de una Justicia independiente

El Gobierno de Venezuela rechazó el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado este miércoles en Ginebra, que critica la "ausencia" de un sistema de Justicia independiente en el país caribeño y las "violaciones de los derechos económicos y sociales".

El informe señala que el poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad.

Bachelet recomendó al Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, que emprenda reformas al sistema judicial para garantizar la imparcialidad y frenar "el uso de la justicia militar para juzgar a ciudadanos.

"Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos ", subrayó la alta comisionada.

“I call on #Venezuela to undertake and complete the reforms to the justice system to guarantee its independence & impartiality, to halt the use of military justice to try civilians, & to investigate any allegation of torture & ill-treatment,” - @mbachelet https://t.co/KrtZSVPO8K pic.twitter.com/R3zkYMWhFN