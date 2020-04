ONG denuncia aumento de "detenciones arbitrarias" en Venezuela, en medio de la pandemia

El Foro Penal, organización no gubernamental (ONG) que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, denunció que han aumentado las "detenciones arbitrarias" en el país, desde que el gobierno de Nicolás Maduro estableció "estado de alarma" por el avance del Covid-19, el pasado 13 de marzo.

La ONG alertó sobre la "retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región", aunque no precisa el número de detenidos por estos motivos.

Durante el tiempo que duran estos arrestos, explica el reporte, las autoridades imparten a los detenidos una "charla informativa" sobre la pandemia o les "implementan castigos tales como obligarles a hacer ejercicios y repetir frases mientras practican estos ejercicios" hasta que finalmente son liberados.

"En otros casos, se observó que estas personas son fotografiadas o grabadas y su identidad es revelada en redes sociales", agregó el Foro Penal.

Aunque ninguna persona detenida por no usar mascarillas ha pasado más de 24 horas bajo arresto, el grupo considera que todas estas aprehensiones, que pudieran enmarcarse en el estado de alarma, siguen siendo arbitrarias al no estar respaldadas por un proceso legal que incluya presentación en tribunales.

La ONG añade que durante los últimos 30 días, han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del gobierno "o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia del Covid-19".

El Foro Penal detalla que en Venezuela hay 335 personas privadas de libertad por razones políticas, 214 civiles y 121 militares, un balance que es certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).